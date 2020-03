Vítáme další miminko: Reportérka Primy porodila druhou dceru

Mirka Hesová, dříve Roubíková, porodila druhou dceru. Foto: Facebook M. Roubíkové

Mirka má druhou dceru, narodila se v pátek 13. března. Na světě ji spolu se šťastnými rodiči přivítala starší Adélka, které bude v červnu pět let.

Dcerce dala reportérka opět nekomplikované jméno. K Adélce přibyla Zuzanka. Mezi gratulacemi zaznělo, že by měla Mirka ještě jednou vyzkoušet, jestli by nevyšel napotřetí chlapeček. To ale odmítá. "Táta už třetí nechce, bylo by to nepratické do auta," vysvětlovala. ■