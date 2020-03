Houslistka Markéta Muzikářová řeší, jak se dostat z Kuby, kde je na dovolené. Foto: archiv M. Muzikářové

Markéta Muzikářová

Super.cz

O tom, jak se opatření ohledně zamezení rozšiřování v populaci vyvíjejí, se dozvídá přes internet, který na Kubě funguje jen sporadicky. "Prý zavřeli letiště, ale pro nás lety z Moskvy ještě letí. Letiště je uzavřené jen pro lety z rizikových zemí. My snad odletíme, doufám. Jestli ne, tak půjdeme na ambasádu," je vyděšená houslistka, která v tuhle chvíli nemá jistotu, jak se dostane domů. Jednoduché to určitě nebude.

"Sice nám napsali z ministerstva zdravotnictví, že se nemáme bát, ale já se tedy bojím," dostala stejně jako všichni občané v zahraničí hromadný mail Muzikářová. "Jestli úplně zavřou letiště, tak to tedy nevím, jestli se půjde vrátit," obává se. "My máme přiletět v pátek přes Moskvu, ta zatím ještě lety do Prahy vypravuje, ale už jsme zděšení," dodala.

"Hlavně, abych byla s dětmi, teď jsou u dědy. Jsou malé, ještě z toho nemají rozum, co se děje, stýská se jim už tak, že jsme pryč. Snad tu nebudeme muset zůstat, to by se dovolená změnila v noční můru," stýská si Markéta, kterou navíc trápí i zdravotní problémy. S koronavirem to ale nemá nic společného. "Tady není ani jeden případ. Mám nějaké střevní potíže," upřesnila. ■