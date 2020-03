Takhle zářila v létě před kamerou se svými přáteli: Snímek na svoji počest už Eva Pilarová (†80) neuvidí

Eva Pilarová naposledy před kamerou. Foto: archiv České televize

„Vždy, když někdo odejde, myslím na to, že je třeba na něj myslet v tom nejlepším, když byl ještě v plné síle a plný humoru, ale to byla Eva do poslední chvíle našeho natáčení,“ svěřil nám režisér Jakub Wehrenberg k natáčení filmu Ach, ta láska nebeská, které probíhalo loni v létě.

„Samozřejmě jí nebylo úplně dobře, ale ta energie, ta pověstná klidná síla, ta byla s námi kdykoliv se objevila na place. Všechno ztichlo a přišla dáma. Bylo úžasné vidět, jak si ji všichni váží, až do podlesní paní uklízečky ve studiu,“ svěřil režisér k filmu, ve kterém si zahrála řada známých osobností. Před kamerou se objevila Monika Absolonová, Václav Neckář, Eva Holubová a spousta dalších hvězd, které také zazpívaly, stejně jako Eva Pilarová.

„Je tam jedna píseň, kterou zpívá přímo Eva, Už dávno nejsem dítě. Když jsme ji nahrávali ve studiu, Evě nebylo dobře a nazpívala ji jen jednou a odjela domů, říkali jsme si, že to později přezpívá, ale čím víc jsem ji poslouchal, tím víc jsem věděl, že takto je to správně. Strašně dojemně a přitom úžasně, natočil jsem k tomu obraz a bylo to ještě dojemnější. Nedokážu si představit, jaké to bude, až si ji pustím teď,“ svěřil režisér. Snímek k uctění památky Evy Pilarové odvysílá televize již dnes večer. ■