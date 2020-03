Zdeněk Godla byl odsouzen za podvod: Hvězda seriálu Most! poprvé promluvila o své podmínce!

Zdeněk Godla se vyjádřil ke své podmínce. Michaela Feuereislová

Představitel Franty z úspěšného seriálu Most! měl úřadům zamlčet informace, že v době čerpání dávek nenahlásil své další příjmy z natáčení. Tím se podle soudu dopustil podvodu. Godla byl odsouzen k 7 měsícům vězení, s podmíněným odkladem na zkušební lhůtu 15 měsíců, jeho manželka dostala 12 měsíců podmíněně se zkušební lhůtou 18 měsíců.

Zdeněk Godla so dosud k rozhodnutí soudu nechtěl vyjadřovat a mlčel. O víkendu se ale rozhodnul k celé situaci vyjádřit. „Je mi moc líto, že můj soud dopadl tak, jak dopadl. Než jsem začal točit seriál Most!, byl jsem na dávkách. To byl rok 2016 a neudělal jsem to, co jsem měl. Dávky jsem sice zrušil, ale pozdě. Brali to jako podvod. Tak jsme s mou paní dostali podmínku, což není úplně hezké. Je mi to líto. Vše jsem zaplatil, ale pozdě,“ vyjádřil se na sociální síti Godla. ■