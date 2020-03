Grossová na Zanzibaru ukázala v plavkách zadek: Teď řeší návrat do Česka, kde se zavírají hranice!

Denisa Grossová se vystavila v plavkách. Foto: archiv D. Grossové

„V této době se stále dozvídáme hrůzostrašné zprávy a ze všech stran se na nás valí negativní energie. Nijak nezlehčuji situaci, ale myslím si, že toto může být právě příležitost se zastavit a určit si priority, strávit čas s rodinou, udělat si čas na sebe, naučit se něčemu novému, přečíst si knížku. Prostě se zastavit a soustředit se právě na to, co je opravdu důležité,“ napsala pod sexy fotku z pláže Denisa.

Vracet se mají ve středu. Zatím mají letenky přes Amsterdam do Mnichova, ale řeší se let přímo do Prahy. „Počítají s tím, že budou jednoznačně v karanténě. I když je v oblasti, kde není žádný případ koronaviru, rozhodně nařízení vlády poslechne,“ řekla Super.cz její maminka Šárka Grossová. ■