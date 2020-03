Truchlí celé Česko: Absolonová, Havlová, Kerndl a další vzpomínají na legendární Evu Pilarovou (†80)

Monika Abslonová s Evou Pilarovou Herminapress

V sobotu ráno zaskočila hudební svět velmi smutná zpráva. Po vleklých zdravotních problémech odešla do pěveckého nebe Eva Pilarová (✝80). Swingová zpěvačka zemřela v Domově svatého Karla Boromejského, kde se léčila, a to v blízkosti svého muže Jana Kolomazníka. Odchod skvělé zpěvačky zasáhnul nejen její nejbližší a fanoušky, ale také kolegy z branže.

Mezi prvními, kdo se ke smutné zprávě vyjádřil byla Monika Absolonová (43). „Legendy odcházejí, strašně mě to mrzí. A o to víc, že Česká televize natočila film z jejích písní a ona z toho měla strašnou radost. Pořád nám všem děkovala a my jí. A už ho nikdy neuvidí,“ řekla Super.cz Monika Absolonová. "Moc mě mrzí, že už se nepotkáme," dodala smutně zpěvačka.

Ke smutné zprávě se na sociální síti vyjádřila i Dagmar Havlová (66). „Eva Pilarová R.I.P. Skvělá zpěvačka, dobrý parťák, slušný člověk. Upřímnou soustrast. Bude mi chybět,“ napsala někdejší první dáma, která nebyla zdaleka jediná.

Odchod Evy Pilarové zasáhnul i herečku Kateřinu Kairu Hrachovcovou (45). „Jeden z obrazů, které jsem malovala si osobně vybrala i ONA. Tato milovaná, úžasná dáma, zpěvačka paní Eva Pilarová,“ smutní herečka.

Velmi těžké ráno měl i Laďa Kerndl. „Probudil jsem se do dalšího ještě smutnějšího rána. Odešla legenda Eva Pilarová. Evi, budeš v mých vzpomínkách. Laďa," napsal na sociální síť zpěvák.

A stejně odchod zasáhnul i houslistu Pavla Šporcla. „Evičko. Tak moc jsem Vás měl rád, a tak rád jsem s Vámi spolupracoval. Vždy připravena, vždy s úsměvem. Vždy bylo o čem hovořit. Natočili jsme společně několik TV pořadů, vzali se navzájem na svá turné. Zpívali a hráli např. Mistra Paganiniho nebo Montiho Czardas. Děkuji za všechny ty společné chvíle. Budu na Vás vždy s láskou a úctou vzpomínat,“ svěřil se hudebník.

Na královnu swingu následně zavzpomínal i Janis Sidovský. „Zpívala na našem partnerském obřadu, vídali jsme se v soukromí, fotografovala nás a výborně vařila. S Evou odchází velký pěvecký styl a skutečná legenda,“ dodal Sidovský smutně a k němu se přidal i jeho partner, zpěvák Pavel Vítek. „Zpráva mě opravdu ranila. Eva byla nejen vynikající zpěvačka, ale byla i mojí učitelkou. Díky ní jsem našel vztah ke swingu a měl tu čest s ní mnohokrát vystupovat,“ svěřil se zpěvák.

Na společné zpívání zavzpomínala i Leona Machálková (52). „Děkuji Ti, že jsem Tě mohla poznat, zazpívat si s Tebou, povídat si o muzice a vůbec o životě. Tvůj překrásný hlas a jedinečný cit pro swing mi vždy dělal radost a inspiroval mě. Vzpomínám s láskou,“ svěřila se zpěvačka. ■