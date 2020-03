Kvůli koronaviru nesmí být pohřeb: Jak to bude s posledním rozloučením Pilarové (†80)?

Eva Pilarová navždy odešla do hudebního nebe. Super.cz

Se zpěvačkou se tak bude zřejmě možné rozloučit až poté, co ukončí vláda nouzové opatření, které nastolila kvůli koronaviru. Upozornil na to manžel zesnulé zpěvačky. „Vzhledem k opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu nebude možné uskutečnit poslední rozloučení,“ řekl ČTK Jan Kolomazník.

Mimo to také přiznal, že se svou ženou o jejím odchodu nikdy nemluvil, ale hodlá uspořádat zádušní mši. „O smrti jsme spolu nikdy nemluvili. Ale byla silně věřící a chodila do Strahovského kostela, který je blízko našeho bydliště. Až to bude možné, uspořádám mši," řekl Blesku manžel zpěvačky, pro kterého je odchod jeho ženy velkou ránou. ■