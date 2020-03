Michal David zůstává na Kanárech: K přečkání epidemie koronaviru zvolil svoji vilu na Tenerife

Michal David se rozhodl zůstat na Kanárských ostrovech. Má tam dům. Michaela Feuereislová

To, že se hitmaker Michal David (59) rozhodl nedbat na doporučení a na rozdíl od valné části Čechů, kteří jsou v zahraničí, se do České republiky nemá v plánu vrátit, jsme se dozvěděli nejprve díky tiskové zprávě o odložení premiéry filmu Andílci za školou, jehož je koproducentem. O něco později sám potvrdil, že zůstává ve svém domě na kanárském ostrově Tenerife .

„Je teď nutné dodržovat všechna nařízení a opatření ze strany vlády. A já s tím naprosto souhlasím. Jde tady o zdraví lidí, a to je nejpřednější. Musíme jen doufat, že to nepotrvá dlouho a že pro naše fanoušky začneme zase brzy hrát. V tuto chvíli je na místě pokora a čekat, že se vše v dobré obrátí. Měl jsem se vrátit právě v těchto dnech do Česka na premiéru našeho nového filmu Andílci za školou, ale nakonec s celou rodinou zůstáváme tady na Tenerife. Zdravím odtud všechny mé fanoušky a příznivce a budu se těšit na dobu, kdy se vše navrátí do normálních kolejí a kdy budeme moci oznámit nový termín premiéry našeho filmu. Držme si palce,“ reagoval ve zmíněné tiskové zprávě a následně se k situaci vyjádřil i na sociální síti.

„Nakonec s celou rodinou zůstáváme tady na Tenerife, jelikož jsem to považoval momentálně za nejlepší řešení,“ upřesnil hitmaker, který doufám, že se život brzy vrátí do normálních kolejí. Jediné, nad čím se nyní Michal David udivuje, jsou výroky některých jeho kolegů a doplnil, že v tuto chvíli nejde o peníze, ale o zrádný virus. V domě na Tenerife, kde se David rozhodl s rodinou zůstat, má veškeré zázemí. Má tam i menší hudební studio, takže může pokračovat v práci, kterou by dělal doma. ■