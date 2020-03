Petr Vágner odletěl do Ameriky těsně před zákazem: Co bude dělat a může se vůbec vrátit?

Petr Vágner odletěl do USA těsně před zákazem. Foto: instagram P. Vágnera

Odlet do Spojených států amerických stihl v hodině dvanácté. Těsně předtím, než začal platit zákaz přicestovat do USA ze zemí schengenského prostoru, přistál na Floridě moderátor FTV Prima Petr Vágner (42). Zákon totiž vešel v platnost až od 14. března a moderátor přiletěl den předtím.

Vágner o sobě ovšem dlouho nedal vědět, což nahrávalo množstvím spekulací. Až po téměř čtyřiadvaceti hodinách se na svém instagramovém účtu ozval z Floridy. „Zdravím všechny, kteří se ptají, zda jsem v pořádku. Ano, jsem v pořádku. Do Států jsem odletěl v době, kdy ta situace nebyla tak vážná,“ vzkazuje.

„Jak sami vidíte, neustále se to vyvíjí, je to z hodiny na hodinu, jsou nejrůznější nařízení, uzavírky a tak dále. Přáteli tady na Floridě i Čechy, kteří přiletěli přede mnou, jsem byl ujištěn, že tady žádné nebezpečí nehrozí, takže to nebyl neuvážený krok. Pakliže budu muset do karantény, tak budu muset, nebo počítám i s tím, že budu podroben nějakým testům,“ pokračoval.

Jak a zda se dostane domů, ale zatím neví. „Každopádně teď řeším cestu zpátky do České republiky, sami víte, že ta situace se strašně rychle změnila, takže předpokládaný návrat je nebo byl 22. března. Tak to teď řeším s agenturou, pakliže to bude jenom možné,“ snaží se situaci řešit moderátor.

„Přeji vám, ať celou situaci zvládnete všichni v pohodě, že to brzy přejde a bude zase líp,“ uzavřel. ■