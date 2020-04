Jitka Nováčková nemůže kvůli zavření hranic do Česka, nedostala by se zpět za přítelem: Promluvila o koronaviru v Dánsku

Jitka Nováčková Foto: Instagram J. Nováčkové

Modelka Jitka Nováčková (27) měla na následující období naplánovanou práci v Česku, měla dokonce fotit titulní stranu jednoho magazínu. Do Česka ale kvůli zavření hranic nepřiletěla a zůstala se svým přítelem Timem Sparvem v Dánsku.

"Hranice jsou uzavřené, domů bych se dostala, ale nepustili by mě zpátky. Rozhodla jsem se, že do Čech tedy vůbec nepoletím," prozradila Jitka.

Jaká je situace kvůli koronaviru v Dánsku? "Nemám pocit, že by se tady šířila panika. Byli jsme včera nakoupit, v regálech bylo všechno, co mělo být, nic nechybělo," prozradila před pár týdny.

"Česko, myslím, podniká opatření o hodně dřív než Dánsko. To je zpomalené. Ale jsou tu některé fajn věci. Například jeden řetězec udělal rozhodnutí, že mezi sedmou a osmou hodinou večer mohou přijít nakupovat jen důchodci, protože to je ohrožená skupina, tak aby se nepotkávali s ostatními lidmi. Myslím, že to je chytré rozhodnutí," uvedla před tím, než podobná opatření začala platit i u nás.

S přítelem nyní budou trávit hodně společného času. "Tim má zrušené zápasy, nesmí chodit ani na tréninky, jsou zavřená fitness centra. Takže spolu budeme fakt hodně," dodala. ■