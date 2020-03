Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol Michaela Feuereislová

Nikola Čechová příznaky neměla, přesto stejně jako dalších 89 lidí musela do karantény. "Je to pravda. V pondělí mi už karanténa končí, nemám žádné příznaky," řekla Super.cz Nikola. "Jela jsem s ním 2. března. Měla jsem v té době otravu jídlem, takže jsem byla oslabená. Tak jsem měla docela vítr," upřesnila Nikola.

"Když nám volali z hygieny, měla jsem bobky. Celé dny teď s přítelem Kubou sledujeme situaci, čteme články, koukáme na televizi. Jsem za ta rozhodnutí vlády ráda. Je třeba být opatrný a důsledný," apeluje na všechny Čechová, která by se do Snídaně s Novou měla vrátit za týden. "Tuším, že by to mělo být 20. března," uzavřela. ■