Tereza Kerndlová zůstala ve Španělsku! Fanouškům se snaží zvednout náladu zadkem v tangách

Tereza se pochlubila svým pozadím. Foto: archiv T. Kerndlové

„Vím, že to pro vás musí být opravdu těžké po všech těch opatřeních, která ale musela přijít. Proto jsem se ale rozhodla, že s vámi budu víc komunikovat, abych vás třeba pobavila nebo odlehčila situaci. A začnu tím. Polož mi otázku, na kterou nebudu moci odpovědět a když si nebudu vědět rady s odpovědí, tak zítra skočím do toho ledového moře,“ napsala k fotce, kde hlavní roli hraje její pozadí, Tereza.

Následně splnila, co slíbila a do moře v plavkách opravdu vlezla. Teplota moře je v březnu kolem 16 stupňů. „Je to ledový, ale jak je teplý vzduch, tak je to super. Klidně bych tam vlezla ještě jednou, je to šok pro tělo. Ale skvělý,“ dodala Kerndlová ze zahraničí. ■