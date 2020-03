Nucené a nepřirozené: Soutěžící zkritizoval SuperStar přímo před porotou, která ho neposlala do dalšího kola

Soutěžící zkritizoval SuperStar přímo před porotou. Video: TV Nova

„Jsem docela zklamaný, nechci, aby to znělo nevděčně, v televizi to působí jinak. Ty emoce, které se do toho snaží vložit, jsou nucené a nepřirozené,“ řekl František s tím, že jde o cirkus pro diváky. To porotu zaujalo a chtěla vědět víc, jak se můžete podívat na ukázce.

Situace následovala poté, co soutěžícímu Mareš, Pavol Habera (57), Monika Bagárová (25), Patricie Pagáčová (31) a Marián Čekovský, tedy porota letošního ročníku SuperStar, oznámili, že jeho výkon na postup do dalšího kola nestačí. ■