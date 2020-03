Petr Nedvěd s přítelkyní Nicole Foto: Instagram

Nicole má termín porodu v červenci, pár se těší na holčičku. "Plánovali jsme to, žádná nehoda. Těším se moc," řekl Blesku Nedvěd.

Pár pobývá většinu času v americkém Miami. Rozhodli se ale, že Nicole porodí v Česku. Miami tak kvůli nařízení prezidenta USA Donalda Trumpa ohledně leteckého spojení Ameriky a Evropy opustila narychlo.

"Museli jsme rychle jednat. Jakmile vylezla zpráva o tom, že prezident Trump zakazuje lety z Evropy do Ameriky, okamžitě jsem hledal cestu, jak Nikču dostat co nejrychleji domů. Nikdo neví, jak to tu bude pokračovat, co přijde za další opatření. A za nějaký čas už by byl let s bříškem riskantní," dodal Nedvěd.

Svatba se do porodu konat nebude. "Svatba je písnička budoucnosti. Lehce jsme se o ní bavili, ale shodli jsme se na tom, že by taková akce měla být příjemná pro nás pro oba, na pohodu, užít si to se vším všudy. A neorganizovat honem něco narychlo, protože čekáme malou," uzavřel bývalý hvězdný hokejový útočník. ■