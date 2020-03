To už je pořádné bříško: Těhotná Korolová poslala fanouškům vzkaz a ukázala, jak už se zakulatila

Ivana už se pořádně zakulatila. Foto: facebook I.Korolové

S cestami za hranice má nyní herečka utrum a po své poslední dovolené v rakouských horách se začíná připravovat na miminko. Svých fanouškům na sociální síti nyní poslala dojemný vzkaz. „Dávejme na sebe všichni pozor a buďme k sobě hodní. To vydržíme a bude zase dobře,“ rozepsala se Korolová, která se už brzy stane maminkou.

„Respektujme nařízení a neberme to na lehkou váhu. Je dobře, že je to teď takhle striktní, o to dřív to skončí,“ dodala herečka a připadala fotografii se svým bříškem. Pokročilé stádium těhotenství už je na Ivaně znát a jak vidno si požehnaný stav opravdu užívá. V poslední době totiž jen září. ■