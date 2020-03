Opatření proti koronaviru se dotklo i Hany Gregorové: Není jí líto pouze ušlého zisku

Nákaza koronavirem ovlivnila i chod Divadélka Radka Brzobohatého. Foto: Felix Pašek

„Dotklo se nás to, asi jako všech souborů. S naší producentkou Alenkou Šebkovou jsme přesouvaly několik představení a zájezdy, které jsme měly domluvené. Respektujeme to, ale je mi to líto. Ale hlavně kvůli divákům,“ krčí rameny Gregorová a dále dodává: „Máme i takový status na Facebooku, peníze budou, my nebudeme. Vždy když se sejdeme a hrajeme, tak to máme jako takové rodinné setkání. Jsme rádi, že máme plno, že se lidi baví a chodí nám maily a zprávy, jak nám děkují, že si odpočinuli, zasmáli se, a že byla pohoda. A to je pro mě nesmírně důležité a pro nás všechny. Mám to štěstí, i s Alenkou Šebkovou, že máme kolem sebe skvělý tým herců a všech, protože si rozumíme jak po pracovní, tak i po lidské stránce, a to žádný korona či jiný virus neohrozí.“

Na rozdíl od celé řady lidí prý Gregorová nemusela nijak měnit své cestovatelské plány.

„Já mám zažito, že herci měli vždy prázdniny v létě. Ale teď nic. Příjemná je před námi jen premiéra Cyrano, Cyrano – Lubomír Feldek napsal tu nádhernou, vtipnou a náš Ondra (Ondřej Brzobohatý, pozn. red.) udělal krásnou muziku. Mělo by to být 21. dubna v našem strašnickém Divadélku Radka Brzobohatého. Takže se modlím, ať ta opatření kvůli koronaviru pominou co nejdříve a my přivítáme opět diváky,“ upřela Hana Gregorová svůj pohled k nebi. Zatím to ale vypadá, že i tato premiéra bude muset být kvůli koronaviru přesunuta. ■