Betty White Profimedia.cz

„Prosím, izolujte Betty White do karantény. Pošlu jí svoje dezinfekční prostředky, jestli to udrží náš národní poklad v bezpečí,“ apeloval jeden z fanoušků na Twitteru. „Betty White trenduje na sociálních sítích...panikařím. Musíme ji ochránit, ať to stojí cokoliv,“ přidal se další. „Mohl by Betty prosím někdo zabalit do sterilní bubliny, než ten zatracený virus přejde!“ dožadoval se další.

„Nebojte se, Betty je v pořádku,“ zaznělo na to konto v pořadu Today.

Betty White se pyšní delší kariérou než kterákoliv jiná americká televizní hvězda. V televizi a rádiu začala už v roce 1939. Byla nominovaná na osm cen Emmy a získala tři, z nichž jedna byla za legendární seriál The Golden Girls. Mladší publikum si získala díky seriálu Kauzy z Bostonu nebo sitcomu Nouzové přistání a samozřejmě díky nespočtu filmových rolí. Naposledy propůjčila hlas jedné z postav v Toy Story 4: Příběh hraček. ■