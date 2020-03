Sexbomba Myslivcová má doma chrápajícího a prdícího psa: Buldočka ale obléká do luxusních značek

Dominika Myslivcová a její buldoček Fendi Michaela Feuereislová

Když si sexbomba Dominika Myslivcová (25), která nedávno nafotila žhavé snímky plné luxusu pro pánský časopis , pořizovala štěně, dala mu jméno Fendi. A do téhle drahé značky také francouzského buldočka v chladném počasí obléká. A aby byli vyladění, stejnou nosí i ona. To, jak vymódění spolu vyrážejí, stojí statisíce.

"Oblečků měl víc, ale vyrostl z nich, takže budeme muset nakoupit nové kousky do šatníku. Úplně všechno ale sladěné nemáme, tohle je výjimečné," vysvětlovala nám Dominika. "Fendimu je sedm měsíců. Tohle plemeno mi přijde strašně roztomilé a hravé. Dlouho jsem přemýšlela, jestli si psa pořídit, protože mám hodně práce a nejsem ten typ, který pořád sedí doma," svěřila.

Teď ovšem stejně jako ostatní doma hodně bude, takže na psa bude času dost. "Taky mi hodně práce odpadlo. Různé akce, otevírání obchodů i něco na Slovensku, měla jsem být i na semifinále Missis," vypočítala.

Vrátili jsme se ještě k pejskovi, protože nás zajímalo, zda má Dominika stejnou zkušenost jako další majitelé psíků této rasy. Buldočci totiž dost chrápou. "On nejen děsně chrápe, ale i prdí. Ale je tak roztomilý, že mu to odpustím. U chlapa bych to nevydržela. Ten by šel z domu," smála se. ■