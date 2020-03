Winona Ryder se zastala svého bývalého přítele Johnnyho Deppa: Nechce se mi věřit takovým závažným obviněním

Winona Ryder Profimedia.cz

Winona byla s Deppem zasnoubená během jejich čtyřletého vztahu v letech 1989 – 1993. Vzhledem k tomu, že jejich rozchod nebyl protkaný žádný skandálem, tihle dva se dodnes respektují a podporují.

Herečka tehdy po konci jejich zasnoubení řekla: „Když jsem potkala Johnnyho byla jsem panna. On to změnil. Byl prvním ve všem. Můj první polibek, přítel, snoubenec a první s kým jsem měla sex. On bude navždy v mém srdci.“

I nyní, kdy se Depp soudí se svou exmanželkou Amber Heard, která ho obvinila z domácího násilí a on zase ji z toho, že mu zničila kariéru a sama ho týrala, se ho Ryder znovu zastala a nevěřícně se vyjádřila pro The Blast.

„Nechci tu nikoho označovat jako lháře, ale z mé zkušenosti s Johnnym, je naprosto nemožné věřit těmto otřesným obviněním. Je to pro mě, jako člověka, který ho dobře zná, neskutečně znepokojující.“

„Znala jsem Johnnyho velice dobře několik let zpátky. Byli jsme spolu jako pár čtyři roky a já ho brala jako nejlepšího přítele, který byl blízký i mé rodině. Náš vztah beru jako jeden z nejvýznamnějších v mém životě a jsem přesvědčena o tom, že je důležité, abych o něm promluvila i z mého pohledu.“

Ryder uvedla, že během jejich vztahu nebyl násilnický vůči ní, ani nikomu jinému v okolí: „Samozřejmě jsem nebyla přítomna jejich manželství s Amber, ale z mé zkušenosti, která je absolutně jiná, jsem byla šokovná, zmatená a smutná z toho jaké obvinění proti němu vznikla.“

Depp a Heard se vzali v únoru 2015 a v květnu 2016 požádala herečka o rozvod, protože ji manžel verbálně a fyzicky napadal. Jejich rozvod byl dokončen v lednu 2017. ■