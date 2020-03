Petra Černocká (70) už patří ohledně koronaviru do rizikové skupiny: Promluvila o zdraví i o volném čase

Petra Černocká Michaela Feuereislová

Legendární Saxana, zpěvačka Petra Černocká (70), nedávno oslavila kulatiny a uvědomuje si, že pokud jde o věk, už patří do rizikové skupiny, kterou by mohl koronavirus ohrozit. Proto také nařízení o rušení všech větších nejen kulturních akcích vítá.

"Všichni budeme nějakým způsobem škodní, což jsou ale prkotiny vzhledem k tomu, že může dojít k různým rodinným tragédiím. O tom koronaviru se ještě neví úplně všechno, neví se, jestli v tom těle ještě něco nedělá, zůstává, vrací se... Mám z té nemoci docela strach," řekla Super.cz.

"Jsem už relativně ohrožená skupina. Ale nejím žádné prášky a nic zásadního mi není. Nemám žádné nemoci, které lidé v mém věku už mají. Zatím mě to nenavštívilo, zdravotně jsem na tom dobře. Manžel má jenom lehké problémy s tlakem," ujistila nás.

Nečekané volno se rozhodla využít nejlépe, jak to půjde. "Víc teď maluju, teď pojedu na chalupu, kde vždycky najdu nějaké hezké kameny, které pomaluju. Mám co dělat. Chci skládat písničky. Taky už konečně vymaluju, protože čas na to bude. A potřebuju předělat koupelnu. Plán mám, pustím se do všeho, na co do teď nebyl čas," upřesnila.

A možná si také pořídí nové štěně, jehož výchově by se mohla věnovat. "Měli jsme jezevčíka, který nám před Vánocemi zemřel, což byla pro naši rodinu tragédie. Určitě bude nový pejsek," svěřila. ■