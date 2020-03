Bývalá partnerka prince Harryho přiznala závislost na cvičení: V posilovně musela být denně, zachránil ji až manžel

Ellie Goulding Profimedia.cz

Ellie Goulding (33) promluvila o své závislosti na cvičení. Deníku The Sun svěřila, že svého času musela být v posilovně každý den. Dokonce to upřednostňovala před prací ve studiu.

„Nemyslím si, že mám sklony k závislostem, ale na posilování jsem závislá určitě byla. Bylo to hodně tvrdé. Nevím, možná šlo o boj o přežití, protože turné bylo tak vyčerpávající a podepsalo se na mém fyzickém i duševním zdraví.“

„Pořád jsem se snažila být ve formě, zdravá, abych vykompenzovala drinky, které jsem si občas dala, a také to, že jsem nejedla příliš zdravě,“ vysvětlila zpěvačka, která v loňském roce málem ukončila kariéru.

Po deseti letech plných koncertování po celém světě se u ní vyvinuly úzkosti. Ellie si dala čtyřletou pauzu po vydání alba Delirium v roce 2015. Až její manžel Caspar jí ale otevřel oči a pomohl najít balanc a zdravý přístup ke cvičení.

Za obchodníka s uměním Caspara Joplinga se provdala loni v srpnu. Na rozšiřování rodiny se ale zpěvačky není radno ptát. Podobné otázky jí totiž pěkně lezou krkem. „Nesnáším, když mi lidé vnucují mateřství. Jako by to byl můj jediný úděl na zemi. Možná je, ale já to dnes vidím jinak,“ rozlítila se jen pár měsíců po svatbě ve svých Instastories. ■