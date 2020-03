Tom Hanks s manželkou se ozvali fanouškům: Takhle společně bojují s koronavirem

Tom Hanks s manželkou Ritou Wilson Profimedia.cz

Nyní se Hanks s manželkou ozvali znovu a společně se vyfotili, aby fanouškům ukázali, jak na tom právě teď jsou.

„Zdravíme. S Ritou chceme poděkovat všem tady v Austrálii, jak se o nás krásně starají. Máme Covid-19 a jsme v izolaci, abychom nikoho dalšího nenakazili. Jsou tu totiž i tací, u kterých by to mohlo vést k závažnému onemocnění. Existují ovšem věci, které můžeme udělat všichni a projít si tím vším následováním doporučení expertů a pečováním jeden o druhého, co říkáte? Každopádně si pamatujte, že navzdory všemu, co se děje, v baseballové čepici se nepláče,“ napsal Hanks na svůj instagramový profil, čímž odkazoval na film Velké vítězství z roku 1992, kde hrál trenéra ženského baseballového týmu v době druhé světové války.

Rita sdílela stejný snímek na svém profilu a připsala: „Jsme vděční za všechny modlitby, lásku a podporu. Znamená to pro nás mnoho a posiluje nás to.“

Pod fotkou se to jen hemží podporou nejen fanoušků, ale i slavných osobností. Podporu jim vyjádřily například Gwen Stefani, Kate Hudson, Sophie Turner, Isla Fisher, Julia Roberts, Naomi Campbell a desítky dalších.

Sharon Stone (62) manželům napsala: „Je těžké být příkladem za každé situace. Mé srdce, přátelství a soucit je s vámi. S láskou Sharon.“ ■