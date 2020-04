Doby, kdy zanášel přítelkyni, už jsou dávno pryč. Zkrotlý Písařík si na divadle dokonce zahraje homosexuála a baví ho to

Martina prý baví hrát gaye. Herminapress

Ve hře se kromě Petra Stracha a Jana Holíka objeví Martin Písařík (40), který se zhostí role homosexuála.

„Víte, když se do role nořím hlouběji a hlouběji, tak zjišťuji, že to není úplně jednoduchá postava. A to mě hodně baví. Každý máme v sobě nějaká dilemata, starosti, problémy a to, že se možná v představení divák najde, mi přijde správné. Podle mne by měl člověk z Vejšlapu ale odcházet s takovým milým úsměvem. Autorovi i nám jde o to především pobavit a to tahle hra bezesporu plní,“ uvedl na tiskové konferenci v klubu divadelním klubu Ungeltu Martin Písařík.

Režisérovi Pavlu Ondruchovi doporučil hru sám její autor Peter Quilter. Dramatik, jehož hry se hrají ve 40 zemích světa a podle jehož námětů vznikly filmy jako Božská Florence s Meryl Streep či Judy s Renée Zellweger, si malé divadélko v srdci Prahy doslova zamiloval.

„Když loni v červnu přiletěl na světovou premiéru své hry Trhni si, otče!, všechny překvapil, když po první a druhé premiéře dorazil i na následující reprízu. Posadil se na poslední zbylý přístavek absolutně vyprodaného představení a večer před svým odjezdem mi předal nový text s tím, že je pro Ungelt jako dělaný,” popisuje Pavel Ondruch.

„Nabídku zahrát si v Ungeltu, a navíc ve skvělé hře, beru jako velikánskou čest, díky za ni. Jde o příběh tří kamarádů, kteří se rozhodnou zdolat kopec, aby uctili památku předčasně zesnulého společného přítele. Je to vynikající konverzačka plná humoru, ale dotýká se i témat, která zas až tak veselá nejsou. Prostě jde o zcela současný příběh, který určitě nenechá diváky v klidu. Ať už se budou smát, nebo se třeba i tak malinko zadumají,“ dodal Martin Písařík.

Světová premiéra představení měla proběhnou 21. a 22. března za účasti autora. Vzhledem k aktuální situaci je ale přesunuta na podzim. ■