Popálená blogerka se opět směje na svět: Týnuš Třešničková se společnosti naštěstí nestraní

Statečná blogerka jde příkladem. Foto: Super.cz/Herminapress

Řadu let ji živila její krása. Vše probíhalo jako v pohádce do momentu, než Kristýna Třešňáková vyrazila na večeři do vyhlášené restaurace kuchaře Nusreta Gökceho. Při ohňové show blogerka známá pod svým uměleckým jménem Týnuš Třešničková (24) utrpěla popáleniny na třetině těla, zejména v jeho horní části a v obličeji.