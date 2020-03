Vlasy zase o kus zkrátila. Jak se vám éterická kráska líbí s mikádem?

Líbí se vám s krátkými vlasy? Michaela Feuereislová

Výstava ve skleníku pražské botanické zahrady proběhla už počtrnácté, a to v době, kdy ještě nebyl zákaz pořádat kulturní akce. Expozice přivedla návštěvníky za miniaturními i gigantickými orchidejemi do Ekvádoru. Éterická herečka nebyla jedinou, která převzala patronát nad touhle výstavou. Kromě ní dorazila na akci její teta Lenka Termerová a kolegyně Nela Boudová. „Já jsem patronkou téhle nádherné přehlídky už podruhé a snad ne naposledy. Je to skvělá věc a velice inspirativní,“ řekla Klára, která se snaží být taky aktivní zahradnicí. „I já jsem tak trošku pěstitelka. Mám už dva roky zahrádku, ale pořád jsem začátečnice a v tomhle oboru se mám ještě co učit. Loni, když jsem začínala, trošku jsem to přepískla a skoro nic jsem pro samou péči o kytičky nestíhala. Chybami se člověk učí, takže zahradě se věnuji dál ve volnějším tempu.“

A které kytky má Issová ráda? „Samozřejmě orchideje, ale loni jsem vyzkoušela Jiřinky, které vyžadují dost velkou péči a za ni se odmění nádhernými květy. Letos bych chtěla zkusit vypěstovat i nějakou zeleninu. Uvidíme, jak na tom budu s časem, ale už mi slíbila pomoc maminka, takže mám první brigádnici a doufám, že se dílo podaří,“ pohovořila o své pěstitelské dráze Klára Issová. ■