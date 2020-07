Ilustrační foto Profimedia.cz

Představte si situaci, kdy se hladoví chystáte zakousnout do hamburgeru....a přímo před nosem, a to doslova, vám ho někdo slupne. To se stalo ženě, jejíž pes neodolal lákavému soustu a svačinu jí rychlostí blesku sebral. Mrkněte, jak na to panička zareagovala...