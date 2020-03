Karolína Krézlová Michaela Feuereislová

"Ve škole jsme dostali volno. Je to umělecká škola a na hodině jsme třeba dva. Vyjde mi to týdně na 43 hodin. Do toho ještě práce, abych se uživila. Jsem hodně vytížená. Je ošklivé to říct, ale já uzavření škol a divadel vítám, abych si odpočinula," řekla Super.cz Karolína.

Kromě studia herectví Krézlová zpívá, točí reportáže pro Falcon a natáčí reklamy. "Chytla jsem nějaké reklamy, díky kterým můžu odletět na dovolenou," řekla s tím, že se chystá do Afriky. ■