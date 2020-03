Hliníkové pergoly Atypy: Ovládejte počasí rychle a snadno

MN3: Elegantní pergola bez sloupů

Pergola MN3 je kombinací pergoly a markýzy a její obliba jde strmě nahoru. Narozdíl od markýzy má však mnohem větší životnost. Technické parametry a odolnost má stejně výborné jako pergola Eva. Výhodou je, že nikde nepřekáží nosné sloupy a pergola tak působí vzdušnějším dojmem. I bez sloupů je střecha dostatečně pevná, stabilní a má úžasné termoizolační vlastnosti, díky kterým udrží na terase i v tropických dnech velmi příjemné klima. Stejně jako jiné pergoly bez sloupů je pevně a spolehlivě ukotvená do zdi domu. Osvětlení není problém, ale boční rolety nejsou u tohoto typu pergoly možné. Jakoukoli pergolu pro vás v Atypy vyrobíme na míru a dáme vám na ni záruku 5 let. Tak na co ještě čekáte? Léto je za dveřmi!