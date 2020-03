Malá divadla ještě hrají: Pokud se zavřou kvůli koronaviru i ta, bude Martin Písařík aspoň konečně doma s dětmi

Martin Písařík přišel o většinu představení, zkouší jen v malém divadle. Super.cz

"Zase jsem nedostal roli prince, nechápu, proč mě to pořád míjí a jsem zase za troubu. Ale je to velmi osvěžující figura. Nevím, co mají na tom Markovi Lamborovi," řekl nám v žertu Martin, protože právě Lambora hlavní roli prince dostal. "Nicméně se velmi těším, až to někdy uvidím, protože je to první velké české fantasy a ten scénář mě velmi nadchl," dodal.

A jak to má Martin v současné době s prací? Hraje totiž hlavně ve velkých divadlech, která jsou momentálně zavřená. "Ale zkoušíme ještě v divadle Ungelt, které je pod sto lidí. Ale samozřejmě se to může změnit. Máme před premiérou hry Vejšlap, ale uvidíme, jestli příští týden opravdu bude," krčil rameny.

"Pak mám další jiné projekty, doufám, že budeme moct jezdit s Bedekrem a připravuju svůj cestopis, tak doufám, že když máme do Afriky jet až v létě, tak už snad ty viry nebudou," věří herec.

"No a přinejhorším budu s dětmi. Ono by bylo už na čase, jak jsem pořád někde pryč," je smířený s mimořádnými opatřeními Martin. "Kluci ještě nejsou školou povinní, zatím můžou chodit do školky. Kdyby s nimi měla být přítelkyně dva týdny nebo měsíc doma, tak myslím, že by to bylo velmi nebezpečné pro nás všechny," myslí si. ■