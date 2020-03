Jared Leto Profimedia.cz

Na svůj instagramový profil vyvěsil video, kde leze na vrcholek mostu v Kyjevě na poloostrově Rybalsky. Jared na začátku videa přelézá plot a vydává se na vrcholek mostu, kde dokonce bez jištění vylézá na tyč a točí si záběry sám sebe a výhledu pod nohama.

Jeho kaskadérský kousek obdivují fanoušci v komentářích a sám herec k tomu připsal krátký vzkaz: „Jedna z mých nejoblíbenějších věcí v Kyjevě jsou mosty, na které mohu vylézt. Slyšel jsem, že tento rezavý most zavřeli, i když se na něm pracovalo dvacet let. Tohle místo je úžasné a mnoho lidí zde rádo tráví čas. Neměli by to tu předělat na park?“ ■