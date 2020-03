Tom Hanks s manželkou mají koronavirus: Hvězdný pár je v karanténě v Austrálii

Tom Hanks s manželkou mají koronavirus. Profimedia.cz

Herec prozradil, že s manželkou vykazovali známé příznaky jako nachlazení, bolesti kloubů a zimnici, než se rozhodli podstoupit testy. Před zjištěním diagnóz navštívili řadu veřejných míst, včetně známé pláže Bondi Beach nebo Opery. Aktuálně jsou v izolaci v Gold Coast University Hospital.

„Ahoj, kamarádi. Rita a já jsme dole v Austrálii. Cítili jsme se trochu unavení, jako bychom měli chřipku, a bolela nás těla. Rita měla zimnice, které zase odezněly. Také trochu zvýšenou teplotu. Vzhledem k tomu, co se děje, jsme se raději nechali testovat na koronavirus a výsledky vyšly pozitivní,“ oznámil herec.

„Tak a co teď?“ pokračoval v prohlášení na svém instagramovém profilu. „Jsou na to protokoly, které musíme dodržovat. My, Hanksovi, budeme testováni, pozorováni a v karanténě tak dlouho, jak je to potřeba. Budeme se světem ve spojení. Dávejte na sebe pozor,“ dodal na závěr.

„Lidé, kteří přišli do blízkého kontaktu s Tomem Hanksem a Ritou Wilson, nemusí do karantény,“ oznámila premiérka Queenslandu Annastacia Palaszczuk.

Hanks dorazil do Austrálie na konci ledna, připravovaný snímek se ještě nezačal natáčet. Hanks byl údajně ubytován v hotelu Peppers Broadbeach, kde se nacházel Číňan, který byl prvním australským případem nákazy koronaviru,“ tvrdí list The Advertiser.

„Rodiče jsou v pohodě. Neblázní kvůli tomu, prochází potřebnými zdravotními procedurami,“ napsal na Instagram syn páru Chet Hanks. „Myslím, že není, čeho se bát, ale moc si vážíme vašich přání k brzkému uzdravení. Bude to v pořádku, jen se všichni opatrujte,“ dodal. ■