Hrušínský to za svá slova o likvidaci divadel zase schytal: Pustil se do něho kolega Pavel Trávníček

Pavel Trávníček okomentoval slova Jana Hrušínského. Herminapress

Ke druhé skupince patří i Hrušínského kolega, herec Pavel Trávníček (69). Ten sám vede divadlo a také jeho se opatření kvůli prevenci koronaviru týkají. „Je to výjimečná situace pro všechny a já si myslím, že by kolega neměl být hysterický. Neměl by zmatkovat, stejně jako my ostatní. Pak to nebude mít tak drastické dopady,“ svěřil se Blesku Trávníček.

Herec stejně jako řada dalších umělců doufá, že se situace brzy uklidní a všichni v náhradních termínech odehrají svá představení. Hrušínský se následně k celé situaci znovu vyjádřil, a to s tím, že je toho názoru, že celá dosavadní situace hraje premiérovi do karet.

„Vím, že se mnou pravděpodobně nebudete souhlasit. Máte strach o své rodiny, o své blízké i o sebe. To je pochopitelné. Bojíte se neznámého viru. Zkuste se zamyslet nad tím, zda ten, kdo ve vás strach vědomě vyvolává a přijímá právě nyní jedno opatření za druhým - jestli tím náhodou neodvádí pozornost třeba od dnešní volby členů do Rady České televize,“ napsal na Facebooku Hrušínský. ■