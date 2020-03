5 zřejmých důvodů, proč Michal David, Alice Bendová a další slavní zhubli moderní liposukcí

I když všichni víme, že zaručeným receptem na trvalé zhubnutí je dostatek pohybu a zdravého jídla, někdy prostě potřebujeme celý proces urychlit. Své o tom ví i celebrity, které se o svůj tajný recept na štíhlé tělo nestydí podělit.

Klinika, kde si podává kliku mnoho českých a slovenských slavných dokáže rychle a bezpečně pomoci i tam, kde se hubnout nedaří navzdory všem snahám, stejně jako v případě, kdy klienty tlačí čas. Spojením laseru a liposukce vznikla metoda, jež rychle a šetrně zničí tuky jednou provždy - Laserová liposukce SlimLipo

Michal David na Klinice YES VISAGE

Michal David už se nebojí

I když se nejdřív liposukce bál, nakonec to bylo ideální řešení pro odsátí tuku z podbradku: „Nejedná se o žádné drsné vypumpování tuku z těla, ale o elegantní a šetrný zákrok, který jsem potřeboval,” prozradil Michal David. Výhodou liposukce SlimLipo je právě to, že dokáže řešit všechny problematické partie jako například břicho, boky, stehna, hýždě, záda, ale díky přesnosti laseru také malé oblasti jako kolena, paže, prsa, lýtka či podbradek.

Alice Bendová na Klinice YES VISAGE

Bendová vyřešila špíčky v pauze mezi natáčením

„Kde už nepomůže cvičení, tam prostě pomůže odborník. A ani mě to nijak nevyřadilo z pracovního hereckého maratonu. Za dva dny jsem se vrátila k natáčení a nijak mě to neomezilo ani ve fungování doma,” pochvalovala si Alice Bendová rychlé a komfortní tvarování těla na Klinice YES VISAGE. Je tomu skutečně tak, moderní laserová liposukce SlimLipo, není jen účinná, ale také je zákrokem ambulantním a nevyžaduje ani žádnou hospitalizaci, ani dlouhou rekonvalescenci. Více jednoduchosti zákroku a jak tato liposukce funguje na www.yesvisage.cz/slimlipo

Kamila Nývltová na Klinice YES VISAGE

Nový život Nývltové

„Sama jsem zhubla přes 15 kilo, ale zbyly mi partie, se kterými jsem potřebovala pomoct,“ přiznala Nývltová, pro kterou byla liposukce začátkem nového životního stylu, dnes je vynikající běžkyní na dlouhé tratě a účastní se i maratonů. Není skvělé, že prvotní pomoc estetických specialistů dokáže spustit takové úžasné změny?

Petr Kotvald na Klinice YES VISAGE

Kotvaldovy vzdorující partie

A liposukci SlimLipo vyzkoušel i zpěvák Petr Kotvald. "Vždycky jsem na sobě pracoval, jenže s přibývajícími roky je to těžší. A právě břišní část zarputile vzdorovala i přes úporné cvičení. Zákrok byl překvapivě jednoduchý a rychlý,“ svěřil se s pocity po zákroku, jež má vynikající a jasně měřitelné výsledky, bez bolesti, s minimálním vznikem otoků a modřin.

Yvona Maléřová-Krainová na Klinice YES VISAGE

Sestry Krainovy jsou jako víno

A nakonec příběh sestry Simony Krainové - Yvony Maléřové. Na doporučení své o pět let mladší sestry podstoupila liposukci bříška, které brzy po operaci vypadalo skvěle, protože laserová liposukce SlimLipo nejen odsává tak, ale jako jediná zároveň stahuje a vypíná pokožku. Bříško je tak ploché a pevné bez nerovností. Liposukce jí dala motivaci k dalšímu hubnutí a cvičení a dnes by Yvoně ve dvaapadesáti letech nikdo nehádal víc než pětatřicet. Více o moderní liposukci a jak v ní laser funguje na www.yesvisage.cz/slimlipo

SlimLipo ale rozhodně není jen liposukce slavných. Podívejte se ve videu, jak až neuvěřitelně pomohla běžným ženám všech věkových kategorií:

Laserová liposukce SlimLipo

