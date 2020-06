Ženy budou Trojanovi jistě závidět. V dlouho očekávaném filmu ho čekají intimní chvilky s tímto urostlým Slovákem

Milostné scény herci dopředu dlouho probírali. Foto: archiv filmu Šarlatán

Jeho postava léčitele Jana Mikoláška totiž prožila vztah se svým asistentem, kterého si zahrál slovenský herec Juraj Loj, což se muselo ve snímku projevit.

Sedmatřicetiletý Juraj, který je na Slovensku považován za sex symbol, se na českém hereckém poli zjevil jako blesk z čistého nebe. U našich východních sousedů oslnil v seriálu Bouřlivé víno nebo Ordinace v růžové zahradě, u nás je ale více známá spíše jeho manželka, herečka Zuzana Kanócz, která se proslavila jako partnerka Marka Vašuta ve filmu Román pro ženy. Herecký pár má doma už tři děti – Lucase, Izabellu a Leylu.

Juraj dostal roli Mikoláškova asistenta a nejbližšího člověka na základě castingu. „Juraj mě na castingu skutečně překvapil. Na Slovensku mají velmi talentovanou generaci mladých mužů. Volba to byla těžká, herecké zkoušky proto probíhaly i s Ivanem Trojanem. Sledovali jsme, jak mezi nimi funguje napětí a taková ta osobní ´chemie´. A nejlépe to šlo s Jurajem. Je to velmi vřelý a velkorysý člověk, a to prostě cítíte. Navíc má v sobě takové světlo… Myslím, že v roli Františka se bude velmi líbit,“ vysvětlila výběr právě slovenského herce režisérka snímku Agnieszka Holland.

„František Palko je člověk, který ´přichází z východu jako slunce´. To je druhá věta mojí postavy, a myslím, že ji přesně vystihuje. Je to mladý muž, který si přišel hledat práci, a jeho odvaha, sebejistota a chuť žít ho určitým způsobem předurčily k tomu, aby se stal pomyslným pilířem v životě Jana Mikoláška,“ svěřil se Juraj Loj.

Některé scény mu ve filmu předepisovaly i poměrně blízký kontakt s Ivanem Trojanem. Jak se s nimi vyrovnával?

„Můžu říct, že jsem se těšil na každý natáčecí den. Ať už to byly scény intimní, nebo ne, vždycky jsme si o nich s Ivanem hodně povídali. Oběma nám velmi záleželo na tom, abychom divákovi myšlenku nebo pocit z dané scény podali co nejdůvěryhodněji a s určitou naléhavostí. K Ivanovi chovám obrovskou úctu a respekt. Je to člověk, který si stojí za svým slovem a k práci přistupuje zodpovědně. Byl mi velkou inspirací. Mám ho rád,“ dodal herec.

Snímek Šarlatán měl světovou premiéru na festivalu Berlinale, českou si měl odbýt 19. března jako zahajovací film festivalu Febiofest a po uvedení na filmové přehlídce se měl dostat do českých kin. Vzhledem k rozšíření koronaviru a zrušení filmového festivalu bylo uvedení do českých kin odsunuto na zatím blíže neurčený termín. ■