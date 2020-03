Česká zpěvačka, která zní konečně světově. Tuhle popovou princeznu přirovnávají k Taylor Swift a Katy Perry

Nykki přichází s akustickou verzí hitu Lost My Mind.

Českých umělců, kterým se daří prosadit v zahraničí, je jako šafránu. Do této výjimečné skupiny patří například zpěvačka Nykki. Poté, co vydala debutový singl No Cry, který odpremiéroval americký magazín Billboard, přišla v závěru loňského roku s novinkou Lost My Mind. Nyní přichází s její akustickou a taneční verzí. Zní to skoro pohádkově, ale její oba první singly překročily magickou hranici miliónu zhlédnutí na známém internetovém přehrávači.

„Skladba Lost My Mind byla původně napsaná jako balada. Tehdy jsem se do ní zamilovala. Mám v srdci speciální místo pro emocionální balady, a i když jsme se nakonec rozhodli vydat Lost My Mind jako dynamickou skladbu, od začátku jsem si byla jistá, že jí představím i v akustické podobě. Věřím, že se bude líbit i mým fanouškům,“ hodnotí Nykki Lost My Mind v akustickém hávu. Zároveň s akustickou verzí vznikla i verze taneční. „Vlastně to bylo obráceně, jako taneční klubový remix jsem si tento track vůbec nedokázala představit. O to větší bylo moje překvapení, když jsem výsledek slyšela. Když máte zlomené srdce nebo si procházíte nějakým zklamáním, a jste na párty, tak toto je singl pro vás! Budu velice ráda, když si i remix najde svoje místo v klubech.“

Vypadá to tak, že Nykki zaujala především ve Velké Británii a v USA, akustickou i klubovou verzi singlu Lost My Mind totiž recenzuje více britských a amerických hudebních magazínů a o Nykki píšou jako o „sledované umělkyni mezi aktuálními světovými popovými objevy“. Akustickou verzi Lost My Mind exkluzivně odpremiéroval známý americký magazín Popdust, který ve své recenzi Nykki přirovnává k Taylor Swift a Katy Perry: „S exkluzivní dynamikou připomínající Taylor Swift či Katy Perry, zachytává klavírní verze skladby bolest zlomeného srdce,“ píší o české zpěvačce v respektovaném britském magazínu. ■