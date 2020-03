Drsná seriálová scéna: Lucie Benešová se bránila znásilnění. Vrhli se na ni hned dva chlapi!

Lucie Benešová v seriálu Slunečná. Její postava čelila znásilnění. Video: FTV Prima

Na akční scénu museli dohlížet kaskadéři, aby se herečce nic nestalo. „V den natáčení jsem se ptala režiséra Libora Kodada, jak to bude vypadat. Když řekl, že na to bude dohlížet náš kaskadér Petr Drozda tak jsem byla v klidu. Hlavně jsem nechtěla, aby to vypadalo trapně. Mí kolegové Jiří Weingärtner a Miroslav Dvořák, se kterými jsem točila poprvé v životě, dostali instrukce od kaskadéra a mohlo se točit,“ popisuje natáčení hlavní aktérka Lucie Benešová.

„Původně to mělo být tak, že kluci dostanou po hlavě holí, ale náš kaskadér byl přesvědčený o tom, že rána lahví bude efektivnější, a tak neváhal, nasedl do auta a jel shánět lahev z cukrového skla, která se při těchto scénách používá,“ líčí seriálová Róza a přiznává, že se s hereckými kolegy seznámila těsně před natáčením.

„Bylo to trošku trapné, podali jsme si ruku a hned si říkali, co mi budou trhat, kdy rozepnou zip u kalhot atd. Nejvíc jsem si musela dávat pozor na sklo z lahve, které se ihned po ráně do hlavy rozlétlo, aby neskončilo v mých očích.“

Natáčení násilné scény pro ni nebylo vůbec jednoduché. „Musíte opravdu někoho chytnout, aby to vypadalo, že se něco děje. Nemám ráda, když je to jen jako. Když vás chtějí povalit, musí vás strčit, zbytek si dohraju, ale musí tam být ten náznak, jinak to je vidět,“ uzavírá Lucie Benešová a zdůrazňuje, že vždy jsou všichni u takového natáčení samozřejmě opatrní.

Herečka si drsnou scénu znásilnění zahrála dokonce i ve svých třinácti letech. „Točila jsem film Horká kaše, který končil tím, že se na mně partička čtyř kluků z Jižního Města ,vystřídalaʻ. Bylo to opravdu dramatické, a dokonce moje maminka musela podepsat souhlas, že takovou scénu můžu natáčet,“ prozradila Benešová. Na ukázku její nejnovější drsné scény se podívejte ve videu. ■