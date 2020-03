Vadim Petrov byl prvním manželem Zlaty Adamovské. Super.cz

"Stalo se mi to poprvé, že bych za ni kdekoli zaskakoval, tak jí snad neudělám ostudu a zhostím se toho se ctí," uvedl prošedivělý sympaťák s bradkou s čerstvým opálením, které si dovezl z dovolené v Ománu. "Je to asi tím, že už se ve svém věku za ničím nehoním," prozradil recept na to, jak dobře vypadá. Věk 62 let by mu nikdo nehádal.

Pro Super.cz zavzpomínal i na manželství s herečkou. "Byli jsme oba hrozně mladí, ani jsem si v těch dvaceti nedokázal představit, že spolu zůstaneme do konce života," svěřil mimo jiné. Poznamenal také, že si Zlata vždy vybírala sebestředné frajery, až Petr Štěpánek je výjimkou. "I já takový byl, svému dvacetiletému já bych dal pár facek," přiznal.

S Adamovskou stále dobře vycházejí. Prozradil, že se současnou manželkou chodí k první exmanželce a jejímu muži i na večeře. ■