Nevolnosti, přejídání a únava: Gabriela Lašková se pochlubila bříškem a promluvila o těhotenství

Gabriela Lašková už se zakulacuje. Foto: Instagram G. Laškové

Na konci února se Gabriela Lašková (30) pochlubila krásnou zprávou. Moderátorka a královna krásy z roku 2013 čeká druhého potomka. Spolu s manželem a prvorozeným synem Benem se tak brzy dočkají přírůstku do rodiny . Zda to bude zase chlapeček, nebo bude tentokrát nakupovat Gábina oblečky v růžové, zatím neví.

Lašková se ale nyní rozpovídala o tom, jak druhé těhotenství prožívá. „Přestože jsem tohle těhotenství měla a ještě občas mám výrazné nevolnosti, prozvracela hodně vysílacích dnů, snědla už několik tun jídla a rozhodně ne jenom zdravého, tolik čokolády jsem nikdy nesnědla, usnula stokrát na gauči uprostřed věty, vrátila se s pletí do puberty a rovnou nabrala pár kilo do zásoby, musím přiznat, že občas zapomenu, že tam to maličké je,“ svěřila se česká kráska a pochlubila se rostoucím bříškem.

To zatím pod volným svetrem ještě zakryje, v obepnutém modelu už by ale bylo jasně vidět, že se těší na miminko. „Nejradši bych měla ultrazvuk doma a kontrolovala, zda jsem si to nevymyslela. Úplně jiné než poprvé. Pořád si ťukám, ať je v pořádku, ať roste, ať mu nic nechybí, ať tam zůstane, ale zároveň na sebe občas koukám a musím si připomenout, že netloustnu jen tak, že tam uvnitř roste miminko. Miminko! Beník číslo dva, teda možná bez pindíka, to ještě nevíme a je mi to zcela upřímně jedno,“ prozradila Lašková s tím, že si vždy přála dva kluky a holčičku, na prvním místě je pro ni ale zdraví miminka. ■