Ta se nákazy koronavirem bát nemusí: Takhle vyrazila modelka Naomi Campbell na letiště

Naomi Campbell Profimedia.cz

I slavné osobnosti je v poslední době hojně vidět s rouškami na obličejích . Speciálně pokud musí cestovat, nenechají nic náhodě a snaží se proti nákaze koronavirem bránit, jak jen to jde. K dokonalosti svou protivirovou výbavu dovedla modelka Naomi Campbell (49).

Ta na letiště vyrazila zakuklená v bílém protichemickém obleku, s ochrannými brýlemi na nose, rouškou na obličeji a v chirurgických rukavicích. Tomu říkáme ochranné vybavení. Takhle vymóděná se zvěčnila na Instagramu, kde lákala sledující na video o bezpečnosti cestování, které má co nevidět vyjít na jejím YouTube kanálu.

Není to ostatně poprvé, co modelka se svými fanoušky sdílela detaily ohledně osobní hygieny. Naomi v minulosti sama přiznala, že má germofobii čili chorobný strach z bakterií. A s tím, jak často cestuje, to nejspíš nemá vůbec jednoduché.

Do její základní výbavy při cestování, nehledě na koronavirus, patří mimo jiné antibakteriální ubrousky, chirurgické rukavice, rouška a pokrývky sedadel. ■