Martin Zounar se bude ženit, zasnoubil se s přítelkyní Kateřinou

Martin Zounar se bude ženit. Foto: Instagram M. Zounara

Herec Martin Zounar (52) se chystá do chomoutu. Po víc než roční známosti se zasnoubil s přítelkyní, psycholožkou Kateřinou.

„Máme štěstí, máme lásku,“ napsal Martin k fotce na sociální síti, na níž má jeho partnerka nasazený prstýnek.

Známostí se Zounar pochlubil před rokem, rovněž na sociální síti. Od té doby se jeho instagramový profil zaplnil rodinnými snímky, ze kterých čiší spokojenost. Sám herec přiznává, že prožívá skvělé období.

Martin a Kateřina mají oba dcery, Claudii a Sofii, a Zounar se netají tím, že by se nebránili pořídit holkám sourozence. „Děti určitě chceme. Je to to nejkrásnější na světě. Už mám krásnou dceru, která je zdravá a šikovná. A další vyžením!“ řekl Aha! s dodatkem, že „vše je, jak má být“. ■