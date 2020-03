Jako vejce vejci. Krainová a její sexy sestra si vypracovaly dokonalé postavičky

Vypadají skoro jako dvojčata. Foto: archiv S. Krainové

I když to tak možná vypadá, nejsou dvojčata. Simonu Krainovou (47) a její starší sestru Yvonu Maléřovou (52) dělí pět let. Pro profesionální modelku je výhodou, že na své spřízněné duši vidí, jak bude za pár let vypadat. „Je takový můj pokusný králík,“ řekla nám před nedávnem se smíchem v hlase modelka, když Yvona podstupovala zákrok na estetické chirurgii.

Padesáté narozeniny byly pro Maléřovou důležitým životním milníkem. V té době si uvědomila, že není nutné házet flintu do žita. Začala se nutit k běhu a postupně přidávala další aktivity.

„Půl roku jsem se trápila, nenáviděla to, nutila se do toho, lapala po dechu, počítala metry, nikoli kilometry. Padala v cíli na kolena a doma na sedačku, ze které jsem pak měla problém postavit se zpátky na nohy. Nechápala jsem řeči typu: ’Je to krása, relax, ten nej endorfin. Nic není víc než běh. Vydrž a nauč se to. Nauč se lítat…’. No tak lítám a je to krása, relax, ten nej endorfin... nic není víc než běh,“ komentovala snímek pořízený po běhu na Zanzibaru, kde se sestrou a rodinou trávila dovolenou. ■