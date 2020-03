Plastikám ani přehnaným dietám neholduje: Jak se nejstarší Kardashianka udržuje ve formě?

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Kourtney Kardashian (40) už sice padla čtyřicítka, ale co se týče formy, za mladšími sestrami ze slavného klanu Kardashian-Jenner nezaostává. A na rozdíl od nich ani neholduje přehnaným plastikám. Majitelka lifestylového blogu Poosh a trojnásobná maminka o sebe pečuje co nejpřirozenější cestou, a to se jí vyplácí. Aniž by musela držet kruté diety, vypadá skvěle. Jak si udržuje figuru, prozradila magazínu Health.