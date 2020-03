Premiéra se ruší! Připravovaný muzikál, jenž se měl hrát od půlky dubna, byl odložen na později

Muzikál s Janem Kopečným v hlavní roli se nedočká své premiéry. Foto: Kristýna Junkova

Premiéra muzikálu We Will Rock You je kvůli koronaviru odložena. Muzikál se měl hrát jen sedmkrát ve sportovních halách, kde je kapacita i pět tisíc lidí. Kvůli nařízení vlády se premiéra, která byla plánována na 18. dubna, odkládá.

„Není možné zkoušet inscenaci s rouškami a na vzdálenost dvou metrů. Základní epidemiologická nařízení není prostě možné dodržet, a když vezmete v úvahu zdraví herců a jejich partnerů, dětí a rodičů, nemáte jinou možnost, než zkoušky přerušit," řekl režisér představení Petr Novotný.

Smutná je i jedna z hlavních představitelek Kamila Nývltová. „Je to nelehká situace. Samozřejmě i já přijdu o práci, vystoupení, tak jako ostatní a není to úplně příjemné, ještě když nikdo z nás neví, kdy tomu všemu bude konec," říká Kamila.

„Věřím že všechno má svůj dobrý konec, i tato show. Až nastane ten správný čas, mile rádi diváky přivítáme a věříme, že budou odcházet nadšení. V tuhle chvíli musíme být všichni silní a doufat, že to vše brzy skončí a my se zase vrátíme zpět do svých normálních životů. Na druhou stranu si stejně myslím, že všechno má svůj smysl a my jsme se měli maličko zastavit,” dodala Nývltová. ■