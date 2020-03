Rita Ora Profimedia.cz

Jeden z nich předvedla na svém instagramovém profilu, kde už pár dní láká na svou novou píseň How To Be Lonely, kterou pro ni napsal skotský zpěvák Lewis Capaldi.

Tihle dva se spojili, protože podle videa, které Rita sdílela na svém účtu, Lewis zjistil, že tahle písnička mu nejde přes pusu a vyhledal tak ji, aby hit nazpívala.

„Jeden z nejsvobodnějších pocitů pro mě je vystupování a vytváření hudby. Vy všichni víte, že hudba byla vždy mojí první láskou, i když jsem pracovala na jiných projektech, takže tady je něco nového. Jsem tak nadšená, že vám můžu představit svou novou píseň, na kterou jsem opravdu hrdá. Zamilovala jsem si práci s Lewisem na tomhle singlu a byla to zábava. Je velmi talentovaný, a hned jak mi píseň poslal, mi text přirostl k srdci.“

Vzhledem k názvu písně, který v překladu zní Jak být osamělý, se Ora rozpovídala ještě trochu více: „Tenhle song vypovídá o mnoha momentech v mém životě. O časech, kdy jsem si uvědomila, že my všichni jsme cenné osobnosti a je to něco, co bychom měli opatrovat a nepotřebujeme k tomu svolení druhých. I když jste sami, pamatujte si, že to je dostačující a máte sílu dělat svá vlastní rozhodnutí. Užívejte si být sami sebou!“ ■