Manželka Romana Vojtka řeší finanční kompenzaci za zrušení práce. Michaela Feuereislová

K umělcům, kteří přijdou kvůli nařízení vlády o práci, patří i manželka herce Romana Vojtka (47), herečka a muzikálová zpěvačka Petra Vojtková (32). Na sociální síti řeší, že by ministerstvo mělo nabídnout řešení v rámci kompenzace či odškodnění pro ty, co nemají zaměstnavatele.

"Jak to, že dávají rozkazy pod pokutou, berou práci tisícům lidí, ale nejsou schopni finančně zabezpečit své občany, když platíme férově takové daně a mnozí DPH," píše Petra. "Nejde jen o herce, ale všechny malé soukromé sektory. Proč má za této situace platit v jiném případě zaměstnavatel? Jak to, že se jich to nahoře vůbec nedotkne?" dodává.

Kdo by čekal, že ji kolegové kompletně podpoří, spletl by se, i když řada z nich za ní stojí. "A jaké ministerstvo konkrétně? A nejsou ohroženi i ti, co mají vystupovat? Copak nemáme rezervu na pár týdnů? Žili jsme v nejlepší době naší doby a to přece velí mít aspoň trochu rezervu. Myslím, že vzhledem k vážnosti situace je kompenzace fakt aut," reagoval například moderátor Libor Bouček (39).

Servítky si ve svých reakcích neberou ani fanoušci mimo uměleckou branži.

"A uvědomujete si, jaké riziko všem hrozí? Myslíte taky na ty staré nebo nemocné jedince? Přečetla jste si nějaké relevantní zprávy nebo výpovědi lékařů z postižené Itálie, která naprosto podcenila stav? Víte, jak tam vypadá momentálně péče? Že se rozhodují, koho zachránit a koho už ne? To tady chcete? Jsem zdravotník a váš postoj je k pláči," napsala jí, mimo jiné, jedna z nich.

"Teď Vám jde o honoráře, ale kdyby se Vám nedej bože nakazila půlka rodiny a ležela v kritickém stavu v nemocnici, tak poté bych byla zvědavá na Vaši reakci... Ach jo, opět se projevil český hamižný národ... Nemáte jezdit na drahé dovolené a máte mít vytvořené finanční rezervy právě pro tyto případy. Finanční gramotnost už je dnes běžnou součástí výuky na základních školách. Poklona," vytkla jí další ze sledujících evidentně svatební cestu na Maledivy.

V tomto případě už to nevydržel Petřin manžel a ženy se zastal: "Poklona i vám. Naše dovolená byl svatební dar od rodiny. Rezervu samozřejmě máme, děkujeme za Vaši obavu. Nejde jen o nás dva, i když jsme ze dne na den bez práce, ale o princip. Lidi nemůžou do divadla, ale můžou do obchodních center, metra, MHD, vlaků, letadel. A jde taky o naše kolegy, kteří třeba nemají takový “ksicht” jako já, musí platit hypotéky, živit rodiny a zakázali jim pracovat bez toho, aby jim nabídli nějakou kompenzaci. Je nás většina na volné noze, nemáme zaměstnavatele. Co třeba zakázat fast foody, protože na obezitu umírá ročně víc lidí než na chřipku, co tabák? Co alkohol? Takových epidemií tu máme několik a.... NIC," napsal své stanovisko Roman Vojtek. ■