Nejdelší spolupráce ho pojí právě s matkou punku. „Začal jsem s Vivienne Westwood pracovat posledních deset let v době, kdy protestovala na podporu Juliana Assange nebo zpomalení změny klimatu. Musím se přiznat, že mou motivací nebylo s ní pracovat v umělecké rovině, důvodem byly spíš naše stejné lidské postoje,“ říká návrhář, kterého pojí s jeho slavnější kolegyní boj proti znečišťování planety.

„Když jsme před deseti lety řešili otázku změny klimatu, lidé protáčeli panenky. Dnes se to stává důležitým milníkem historie, o kterém musíme přemýšlet. Lidé, jako jsem já nebo Vivienne, musíme zaujmout stanovisko, být aktivisty v těžkém období. I kdybychom udělali jen malou věc, tak je to důležité,“ uvádí Lismore. Ten se s Westwood střetává v otázkách ekologie, ale naopak rozchází v umělecké rovině. „Ona má jiný způsob vnímání než já. Je mojí přítelkyní, ale nejspíš máme jiný pohled na to, co je umění. V těchto otázkách je někdy velmi kritická. Někdy s ní souhlasím, někdy ne. Ona si je ale velmi dobře vědoma toho, o čem mluví. Někdy bych se od ní mohl učit.“

Lismore neskrývá svůj obdiv k supermodelce Naomi Campbell, již loni podpořil v rámci jejího projektu Fashion For Relief. „Myslím si, že je jednou z největších aktivistek na světě. Využívá svou slávu k dobré věci. Jako dítě jsem ji velmi obdivoval. Je to úchvatná osobnost, a to také proto, co všechno udělala pro tento svět. Když jsem dostal nabídku být součástí její show, ani chvíli jsem neváhal, protože patří mezi mé oblíbence. Ona o věcech skutečně přemýšlí a dokáže věci opravdu změnit. Je prostě úžasná," pěje chválu na adresu modelky. ■