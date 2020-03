Tohle není postava z nějaké ruské pohádky. Prahu navštívil jeden z nejvýstřednějších britských návrhářů

Daniel Lismore navštívil Prahu. Super.cz

„V Praze jsem vůbec poprvé. Je to tady opravdu krásné a nebude se mi chtít odjet. Jednou bych sem chtěl přivézt svou výstavu. Bylo by to skvělé místo. Opravdu to tu zbožňuji,“ říká britský umělec, designér, stylista a spisovatel, jehož tvorba je spjata s dnes stále častěji zmiňovaným termínem udržitelnosti a tzv. pomalou módou.

„Při tvorbě svých návrhů, které balancují na hranici oděvu, textilní sochy či brnění, hojně využívám odpadní materiály. Dny, někdy i měsíce, je potom aranžuji bok po boku se skutečnými šperky, dokud nemám pocit, že je vše na svém místě. Ten kontrast mě baví hlavně proto, že není rozpoznatelný. Věci totiž nemusí být drahé a už vůbec ne nové, aby byly krásné. I proto si myslím, že ze současného trendu udržitelnosti se nevyhnutelně stane masová záležitost, což je dobře,“ říká Daniel.

„V udržitelnosti je budoucnost módního světa. Nemáme šanci přežít, pokud si neuvědomíme, kde jsme. Snad to tak nevidím jen já, ale všichni. Musíme od módních značek vyžadovat, aby byly udržitelné, namísto toho, abychom nakupovali oblečení, které vlastně nepotřebujeme,“ říká návrhář v rozhovoru pro Super.cz.

Festival udržitelné módy bude v obchodním centru na pražském Chodově probíhat do 29. března. Kromě prezentace prodejců a značek zde proběhnou workshopy a semináře. ■