Bethany Burgoyne Profimedia.cz

S holením Burgoyne přestala předloni, ve svých 27 letech, i z finančních důvodů. Nákup přípravků na depilaci jí začal lézt do peněz. Nejdříve přestala depilovat nohy, podpaží a zadek, později i zbytek těla - břicho a pubické ochlupení. Přijmout své „nové“ já jí prý „nějakou dobu“ trvalo. Teď o svém rozhodnutí a těle otevřeně mluví.

„Ženy se chtějí často bavit o tom, že mám vousy, protože to je něco, o čem se nemluví. Často mi říkají, že je to odvážné a že neví, jestli by to dokázaly,“ říká Britka.

V roce 2019 se objevila v pořadu Naked Attraction a následovala vlna podpory od podobně smýšlejících diváků. Na svém instagramovém účtu Bethany otevřeně sdílí nejen téma ochlupení, ale také například menstruace. ■