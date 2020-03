Buď Zounar hraje jen v ručníku, nebo nově v dámských šatech. Není prý snadné navléknout se do podprsenky a bombarďáků

Poznali byste ho vůbec? Foto: Super.cz/Jaroslav Hauer

„Ne, určitě ne. (smích). Naopak, člověk zkouší věci, které třeba před tím v životě neměl možnost zkusit,“ svěřil se nám po pondělní premiéře herec. „Ve hře Osm eur na hodinu být „ tranďák“ je celkem zábavné. Popravdě není vůbec jednoduché, než se do toho člověk oblékne, podprsenku, bombarďáky, nalíčí se, paruka. Takže je toho dost. Asi určitě bych v tom běžně chodit nechtěl,“ říká Zounar, kterého brzy čeká další výzva. „Dokonce musím prozradit, že příští rok nás čeká komedie O Vánocích budu gay a čekám, že mě potká zase nějaká velice krásná role od producenta Jiřího Turka,“ říká s nadšením Zounar, který se divadlu v bláznivých komediích vyplácí. Stejně jako divadelní kus Dva nahý chlapi, i Osm euro na hodinu jsou vyprodaná na sto představení dopředu.

V dámských šatech není Zounar na jevišti poprvé. „Je to vtipné, protože my se s Zbyškem Pantůčkem, se kterým se jako kolegové máme velmi rádi, po třech letech potkáváme na jevišti a jsem tomu nesmírně rád. Je to skvělý kamarád a vynikající herec a dabér. Se Zbyškem jsme v podstatě začínali na konzervatoři, kde jsme hráli Nejkrásnější válku… Hráli jsme tam Juliána a Damiána, a tam jsme se převlékali do ženských šatů, takže já už to mám vlastně od školy,“ směje se.

A jak se herec připravoval na roli uklízečky Rosy? Studoval někde v kabaretu, nebo okukoval kolegyně? Jaký je váš recept? „Mým opravdu výborným kamarádem byl Pepa Stárek, známý jako doktor Kája ze Slunce sena, který už není mezi námi. Občas jsem zašel do kabaretu, kde působil, a tam to holky, tedy vlastně kluci – jako holky rozjížděli velice dobře. Byla velká legrace. Ledacos jsem pochytil,“ usmívá se Martin Zounar. ■