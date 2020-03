Michaela Badinková nahá ve sprše? Na pikantní scénu v Ordinaci nepotřebovala dublérku

Michaela Badinková ve sprše Video: TV Nova

Ještě předtím vdanou Alenu čeká noční romantika a pletky s kolegou Martinem v podání Pavla Řezníčka. Pocity viny se snaží smýt horkou sprchou. Kvůli tomuto natáčení musela Michaela Badinková odhodit šaty, stud i strach.

„Když jsme se s Pavlem Řezníčkem ve tmě, v noci šplhali do kopce na vyhlídku nad městem, měla jsem boty, které hodně podkluzovaly. Zpátky jsem měla běžet sama a mělo to působit dramaticky, dramatické to skutečně bylo, divím se, že jsem si nic neudělala,“ směje se při vzpomínce herečka.

Dublérku, kterou filmaři při natáčení nebezpečných scén zpravidla využívají, ale odmítla i pro natáčení „nahé“ scény ve sprše.

„Dublérku jsem neměla, je to šikovně natočené, takže nebyla potřeba. Sprchovala jsem se v ručníku, který ani není vidět,“ prozradila tajemství pikantní scény v Ordinaci Badinková. Na ukázku se podívejte ve videu. ■